أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أننا «نؤمن بأن تعاوننا مع جمهورية البرتغال سيشكل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين».



وقال فيصل بن فرحان خلال لقائه وزير الخارجية البرتغالي أوقستو سانتوس سيلفا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، إن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي، معبراً عن سعي البلدين الصديقين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.



وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورؤية البلدين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.



كما تناول اللقاء ما تقوم به المملكة من جهود خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وآثارها وصولاً إلى التعافي التام.