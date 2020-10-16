دخلت إلى حيز التنفيذ اليوم (الجمعة) رسمياً، اللائحة المنظمة للمركز السعودي لسلامة المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المجمعات والعيادات، مراكز الأشعة، المختبرات الطبية، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز الخدمات الصحية المساندة، مراكز خدمات النقل الإسعافي.وتستهدف اللائحة وقاية المرضى من الضرر النفسي والجسدي الذي يتعرضون له أثناء العلاج وحمايتهم من الأحداث الجسيمة أو أي حدث عارض أدى إلى وفاة المريض، أو فقد أحد أعضائه أو فقد منفعته.وعرفت اللائحة الأخطاء الطبية بأنها تلك التي تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية نتيجة فعل، أو عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي أو المنشأة الصحية.ويهدف المركز السعودي لسلامة المرضى لتوفير أفضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في السعودية وله في سبيل ذلك القيام بوضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، وإصدار أفضل المعايير والممارسات والنماذج في مجال سلامة المرضى ليطبقها الممارسون مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لرصد الأخطاء الطبية والأضرار المترتبة على تقديم خدمات الرعاية الصحية ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية، وتمكينهم من الإبلاغ كما تهدف اللائحة لإقرار آلية الإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها؛ لضمان التعامل مع الأحداث والأخطاء والحد من آثارها وتوعية المرضى وذويهم في شأن سلامة المرضى وبث الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية عبر كل الوسائل المتاحة والتنسيق بين المنشآت الصحية والمرضى وذويهم في ما يخص المبادرات المتعلقة بسلامة المرضى.