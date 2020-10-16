نوّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، بمستوى العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي الشريف وزائريه، وما يُقدم من أعمال جليلة وتسهيلات تُجسد الحرص على توفير الخدمات النوعية وتهيئة أقصى سُبل الراحة والسكينة لهم من خلال حزم المشروعات التطويرية التي يشهدها ثاني الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة به، جاء ذلك خلال تفقد مشاريع تطوير بعض مرافق المنطقة المركزية التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة بحضور الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي. وأشار أمير المدينة المنورة إلى أن عملية الإصلاح الإنشائي في المنطقة المركزية سيواكبها إعادة هيكلة للأنشطة الاقتصادية وتصحيح كافة المخالفات التجارية فيها، إلى جانب تطبيق حملة موسعة لتوطين المهن بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المدينة المنورة.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع الأمير فيصل بن سلمان، على تفاصيل مراحل المشاريع المُنجزة في نطاق المنطقة المركزية، التي شملت مشروع تطوير طريق السلام غرب المسجد النبوي، على مساحة 36 ألف متر مربع، وتهيئة المنطقة من خلال توفير المواقع المخصصة للجلوس والانتظار وتوفير الخدمات العامة وتحسين منظومة التشجير لتوفير الظل وتوسيع دائرة حجم الغطاء النباتي، واستحداث نقاط لمشارب المياه ضمن مُبادرة سبيل للسقايا، كما استمع إلى لمحة عن مشاريع تطوير طريق مصعب بن عمير، وطريق عبدالرحمن بن عوف، التي تم الانتهاء من تنفيذها بأسلوب يحاكي طبيعة الموقع وقدسية المكان ويراعي المتطلبات التشغيلية للمنطقة.

كما استمع لشرح عن المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها، والمتمثلة في مشروع أرصفة طريق الملك فيصل (الدائري الأول) الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%، إضافة إلى مشروع تطوير طريق زيد بن ثابت بنسبة إنجاز وصلت إلى 45%، كما اطلع على مشروع تطوير طريق سعد بن معاذ، وطريق أبو دجانه، وطريق أبي ذر الغفاري.

يذكر أن مشاريع التطوير والتأهيل تراعي طبيعة ومتطلبات المنطقة المركزية بما يضمن تسهيل حركة المُشاة والأشخاص ذوي الإعاقة في مسارات وممرات آمنة من وإلى المسجد النبوي، وتوفير الخدمات العامة والحاجات التموينية والصحية المناسبة، إضافة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى مواقع التاريخ الإسلامي القريبة وربط جادتي قباء وأحد بالمسجد النبوي الشريف.