لقي اثنان مصرعهما، وأُصِيب شخصان آخران بإصابات متفاوتة ما بين حرجة وبسيطة، إثر تصادم على طريق الساحل قبل كبري السنابل جنوب محافظة جدة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً فجر اليوم بوقوع حادثة تصادم على طريق الساحل، وعلى الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا إلى موقع البلاغ.

وأضاف أنه تم تسجيل 4 حالات بينها حالتا وفاة، وحالة حرجة، وحالة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت الحالة الحرجة لأقرب منشأة صحية.