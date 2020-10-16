أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنَّ الهيئة باشرت أخيراً (889) قضية جنائية وتأديبية، مؤكدا استمرارهم في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنّ الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مقدمة الشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.

ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها في مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

•• القضية الأولى:

القُبِضَ على 13 موظفا و4 رجال أعمال و5 مقيمين

متهمين برشوة واستغلال نفوذ وعُثر على

(193.639.535) ريالا أخفِيَت في أماكن متعددة.

•• القضية الثانية:

القبض على مقيمين أثناء استلامهما 4 ملايين ريال

مقابل ترسية مشروعي نقل وآخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن

قيمته (680.000.000) مليون ريال.

•• القضية الثالثة:

إيقاف ضابط صف متقاعد اختلس 1.844.850 ريالا.

وجرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.

•• القضية الرابعة:

ضبط 3 مقيمين أثناء تسليمهم (850.000) ريال لموظف جمارك

مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.

•• القضية الخامسة:

إيقاف 4 ضباط في وزارة الدفاع و5 أشخاص

لتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة

•• القضية السادسة:

إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل

ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة منطقة

لإنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره (17.300.000) ألف ريال.

•• القضية السابعة:

إيقاف موظف في وزارة النقل

تواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات

مقابل الحصول على (50%) من أرباحها

•• القضية الثامنة: إيقاف موظف سابق في بلدية

بالشرقية لترسية مشروعات لصالح شركاته الخاصة

•• القضية التاسعة:

إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق

لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة

دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور

•• القضية العاشرة:

القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أثناء طلبه مبلغا ماليا مقابل نقل كفالة أحد العمالة بطرق غير نظامية.

•• القضية الحادية عشرة:

إيقاف موظف آسيوي بإدارة الشؤون الصحية

لببيع معدات طبية لإحدى الشركات بـ(57.540) ريالا.

•• القضية الثانية عشرة:

إيقاف موظف في إحدى الأمانات

لطلبه (50.000) ريال من مواطنة

مقابل تسليمها مستندات رسمية.

•• القضية الثالثة عشرة:

القبض على مواطن ووافدَيْن

لدفعهم (100.000) ريال لأحد مراقبي الجمارك

لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة.