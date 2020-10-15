أكد المتحدث باسم إدارة تعليم الطائف عواض الخديدي لـ«عكاظ»، أن حضور معلمات رياض الأطفال في الروضات سيكون يوما واحدا في الأسبوع للتوقيع، وفقاً لما ورد بدليل العودة بمرحلة رياض الأطفال في ظل جائحة «كورونا».

وأوضح الخديدي أن هناك 9 مواقع افتراضية مطبقة بمرحلة رياض الأطفال موزعة بين منصات وتطبيقات ومواقع، وجميعها تدعم تعلم الأطفال عن بعد سواء كان تعلما تزامنيا أو غير تزامني، وهذا هو المنفذ في جميع الروضات، ويتم متابعة ذلك من قبل قائدات ومشرفات رياض الأطفال.

وأضاف: «تم تنفيذ عدة دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل معلمات رياض الأطفال على آلية التعامل مع التقنية، وتم العمل بها وتطبيقها وفقاً لما ورد في دليل العودة بمرحلة رياض الأطفال في ظل جائحة كورونا».