كشف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد لـ«عكاظ» أن تصاريح الزيارة والصلاة وأداء العمرة يتم اصدارها آليا بدون أي أجور مقابلة.

وأوضح أن وزارة الحج والعمرة أطلقت تطبيق«اعتمرنا» الإلكتروني لإصدار التصاريح والذي يضمن مراعاة الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الحرمين الشريفين والمحافظة على صحة وسلامة الإنسان.

ولفت إلى أنه روعي عند تصميم التطبيق سهولة الاستخدام من المستخدم حيث يمر بخطوات أساسية ميسرة، وتشمل التسجيل في التطبيق مع وجود حساب فعال في تطبيق توكلنا، اختيار الغرض من التصريح (عمرة، صلاة، زيارة)، اختيار الوقت والتاريخ المناسب لطالب التصريح حسب الفترات المتاحة، مؤكدا أنه يتم إصدار التصريح آنيا بدون أي أجور مقابله.

ويمكن للمسجل بالتطبيق إضافة مرافقين معه لأداء المناسك حال توفر المعلومات الشخصية للمرافق بهدف تسهيل إجراءات إصدار التصريح وهي أيضا مجانية ولا يتطلب ذلك أي أجور.

وأشار إلى أن التطبيق يعمل على كافة الأجهزة الذكية حيث تهدف وزارة الحج والعمر لتطويع التقنية لتكون رحلة ضيف الرحمن سهلة وميسرة وتراعي جميع احتياجاته وطلباته حتى في حال رغبته اختيار خدمات إضافية كالسكن والنقل وغيرها.

ورصدت «عكاظ» ميدانيا أخبارا غير صحيحة متداولة تزعم أن الحصول على تصريح «أداء العمرة» يتطلب دفع رسوم تقدر بـ800 ريال ما جعل البعض يستاء، خاصة الذين يجهلون التعامل مع التقنية ولم يقوموا بتنزيل التطبيق على أجهزتهم كونها لا تدعم أو لكبر سنهم، إضافة إلى وجود بعض ضعاف النفوس (الذين سخروا أجهزتهم لتسجيل الراغبين في أداء العمرة عبر جوالاتهم للتربح) ما دفع البعض إلى صرف نظر عن الحجز.