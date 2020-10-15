أنهت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استعداداتها لاستقبال الزوار بعد إعادة تأهيل شاملة لعدد من المواقع التراثية، وأكدت الهيئة أنّ موقع التراث العالمي لليونسكو الحجر يبدأ باستقبال الزوار في 31 أكتوبر، بالإضافة إلى موقع دادان، وجبل عكمة، حيث سيكون أول المواقع التي يعاد فتحها أمام الزوار، بعد أعمال تطوير شهدتها خلال المدّة الماضية.



وأوضحت الهيئة أنّ سكان العلا يمكنهم الدخول مجاناً إلى المواقع طوال عطلة نهاية الأسبوع (30-31 أكتوبر)، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية، والملزمة بتطبيق معايير وزارة الصحة، التي تتوافق مع إرشادات «السفر الآمن»، ونشرها مجلس السفر والسياحة العالمي، إذ تشمل هذه التدابير الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات الحرارة في المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الزوار في مواقع التراث والمواقع الأخرى.



من جهته، أوضح رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز الجهود التي بذلها فريق العمل على الرغم من التحديات التي شهدتها جميع الصناعات عالمياً بسبب جائحة كورونا، لتقديم هذه المرحلة المهمة، والانتقال للمرحلة التالية من رحلة العلا عبر الزمن.



وأشار جونز إلى قيامهم بتطوير تجارب سياحية مميزة وأصلية، تُبرز جوهر العلا الكامن في مواقعها التراثية والمعالم الطبيعية، وأضاف: «لدينا فريق كامل في الموقع لتجهيز العلا لاستقبال الزوار ونحن متحمسون لمنح المجتمع المحلي فرصة لإعادة زيارة مواقعهم التراثية قبل الآخرين، كما نستمر في تهيئة التجارب السياحية، فمن خلال فريقنا من المتخصصين في صناعة السفر، سوف نضع الأسس لنظام متكامل للحجز وتوزيع السفر لجعل زيارة العلا تجربة سهلة وسلسة ولا مثيل لها مع الحفاظ على قيمتها في الوقت نفسه، وللاستعداد دولياً لاستقبال الزوار عند إعادة تأشيرات السياحة».



وسيُعلن عن الأنشطة والتجارب في المواقع التراثية، فضلاً عن تجارب المغامرات والفعاليات خلال الأسابيع القادمة التي ستنفذ على مراحل خلال أشهر الشتاء، مع توقّع مجموعة واسعة من الفعاليات لموسم الشتاء بحلول الربع الأول من العام 2021. كما سيُفتتح موقع بلدة العلا القديمة أيضاً للجمهور لأول مرة ابتداءً من ديسمبر 2020م.



وسيتمتع زوار العلا بتحسينات كبيرة في مطار العلا، مع خيارات نقل مريحة وحديثة في جميع أنحاء المحافظة بما فيها المواقع التراثية، بالإضافة إلى توفير المعلومات في مركزين جديدين للزوار. كما يضمن برنامج ضمان الجودة الجديد في العلا تقديم تجربة زائر مميزة في العلا، من جانب آخر، تتوافر رحلات الخطوط السعودية إلى العلا من الرياض وجدة والدمام. كما تبعد العلا ثلاث ساعات من المدينة المنورة ومطار تبوك بالسيارة. فيما تستغرق زيارة البحر الأحمر بالسيارة ساعتين ونصف، والتي يمكن للزوار إضافة برنامج زيارته إلى رحلتهم.