أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول).



ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الإثنين 2/3/1442هـ وحتى السبت 7/3/1442هـ عبر منصة «أبشر توظيف» من خلال الرابط التالي https://jobs.sa



على أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:



- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.



- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.



- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.



- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.



- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.



- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.



- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.



وشددت الإدارة العامة للقبول المركزي على ضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.