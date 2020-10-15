أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 62 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن، ضمن الدفعة التاسعة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.



وأوضحت الوزارة أن دورة الدعم شملت أكثر من 70% من الدجاج اللاحم في المملكة بأكثر من 466 طناً، بالإضافة إلى أكثر من 250 طناً من بيض المائدة، كما شمل الدعم مشاريع السمان اللاحم وصيصان اللاحم والبيّاض وصيصان الأمهات.



وبينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة «زراعي»، حيث تم حصرها ومراجعتها والموافقة عليها، موضحة أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة.