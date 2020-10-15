قلد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس (الأربعاء)، بحضور مدير عام المديرية العامة للسجون بجازان العميد عيضة بن عايض المالكي، عدداً من ضباط المديرة العامة للسجون رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وهنأ الأمير محمد بن عبدالعزيز، الضباط المرقين، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، منوهاً بدور رجال الأمن وعملهم المتواصل في خدمة المواطن وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.

ورفع الضباط، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية وأمير منطقة جازان ونائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر مراسم التقليد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.