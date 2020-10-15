أنهت أمانة المدينة المنورة تنفيذ جملة من مشاريع الإنارة خلال الشهر الماضي، في عددٍ من المخططات والأحياء السكنية في المدينة المنورة، تمثلت في تركيب أعمدة إنارة وفوانيس موفرة للطاقة، وذلك وفق معايير الأولويات التي تراعي الكثافة السكانية.

وبينت أمانة المنطقة أنه تم تركيب مجموعة من الفوانيس وأعمدة الإنارة الجديدة في مناطق غير منارة مسبقاً، حيث جرى تركيب 118 عامود إنارة في مخطط حمراء الأسد (ط) بعد تمديد 5500 متر من الكابلات، وتمت إنارة نحو 98% من المخطط.

كما تم تركيب 277 عامود إنارة في مخطط شوران (س) منها 122 عامودا مفردا، و155 عامودا مزدوجا، كما تم تركيب 250 عامود إنارة بمخطط شوران (ف)، كما جرى تركيب 254 عامود إنارة في مخطط الزهرة (د) منها 164 عامودا مفردا و90 عامودا مزدوجا.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أن هذه المشاريع تأتي ضمن اهتمام الأمانة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق أفضل مستوى للإنارة حتى تكون صديقة للبيئة ولا تخرج انبعاثات وتكون مريحة للعين، كما ترشد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة المخططات والأحياء السكنية.