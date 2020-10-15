



دشن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ. د. عبدالله الربيش أمس الأول بوابة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وعدداً من المبادرات الإستراتيجية للعمادة وذلك في مقر العمادة بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أ. د. عبدالله القاضي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة أميرة الجعفري، وعمداء كل من كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي، وكلية العلوم الدكتورة أمل العتيبي وعميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل الدكتورة دلال الشنقيطي، وعميدة كلية التصاميم الدكتورة مي شكري.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن تدشين هذه المبادرات والبوابة الإلكترونية جاء ليضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها العمادة والجامعة على المستوى العام، مما يؤكد دعم الجامعة لكافة المبادرات العلمية والأكاديمية وهذا مما لا شك فيه يعزز دور التعليم والتعليم عن بعد والتطور الحاصل في هذا المجال، حيث إن الجامعة مستمرة في دعم كافة المبادرات على كافة المستويات متمنياً التوفيق للجميع.

من جانبها ذكرت عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة منيرة المهاشير أن المبادرات شملت الحصول على شهادة اعتماد منصة طب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقرير الإنجاز الأول لأول ملتقى افتراضي لطب الأسنان شاركت به 27 دولة من العالم بالشراكة مع التجمع الصحي الثاني، وتدشين رئيس الجامعة بوابة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد التي روعي بها تقديم الخدمات لمستفيدي الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس، والمستثمرين من الأفراد والشركات لتحقيق رؤى الجامعة في الاستثمار المعرفي.

وأشارت المهاشير إلى أنه تم استعراض تطور مشروع المقررات العامة بالجامعة، ثم شرح التوجهات المستقبلية ضمن خطة لثلاثة أعوام لمشروع تطوير المقررات الإلكترونية للبرنامج الأكاديمي على المستوى الأساسي لجميع كليات الجامعة، وربطها بالبرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ثم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى بين عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد وكل من كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، وكلية التصاميم.