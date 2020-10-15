برعاية رئيس الجامعة المكلف أ.د. سلطان العمري، نظمت جامعة طيبة، ممثلة في معهد البحوث والاستشارات، ورشة عمل بعنوان: (برنامج تطوير أنشطة مكاتب الخبرة) تهدف إلى إيجاد الفرص ومد الجسور للجميع للإفادة والاستفادة من مكاتب الخبرة.

وشكر عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور ماجد الماجد، رئيس الجامعة المكلف أ.د. سلطان العمري على دعمه للمعهد، وتفعيل دور معهد البحوث والاستشارات بالعمل كبيت خبرة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن الورشة تسعى إلى مناقشة الأفكار والتطلعات والمقترحات لتطوير مكاتب الخبرة.

وأفاد الماجد أن الورشة ناقشت 4 محاور رئيسة، إذ بدأت الجلسة الأولى عن الدور الحيوي لمكاتب الخبرة في جامعة طيبة، وجاء المحور الثاني من الورشة مكاتب الخبرة ودورها في الاستشارات والتدريب والتسويق، وثالث محور كان عن نماذج من مكاتب الخبرة بين التميز والإنتاج، وآخر محور في الورشة كان عن مكاتب الخبرة والمشاريع المميزة والفعالة.

وبين الماجد أن الورشة أتت بمشاركة المتخصصين من جامعة طيبة، من عمداء الكليات المعنية وأصحاب الخبرة في المجال، إضافة إلى فريق خبراء من مؤسسة فرص الاستثمارية، كما استضافت الورشة عدداً من كبار المسؤولين في الجهات حكومية والخاصة.

وأوضح الماجد أن الهدف من مكاتب الخبرة هو تقديم الخدمات العلمية والدراسات الاستشارية والبحثية المتميزة للمجتمع، وتوثيق ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتطوير قدرات الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، وتشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية، مشيراً إلى أن تخصصات مكاتب الخبرة الحالية هي: (صحية - اجتماعية - هندسة - بيئية - قانونية - إدارة الأعمال - العلوم - علوم الحاسب الآلي).