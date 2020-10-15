أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام هاني حيدر أن الرئاسة انهت كافة الاستعدادات لاستقبال المصلين بالمرحلة الثانية في المسجد الحرام بدءأ من يوم الأحد القادم الموافق 1 ربيع الأول وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي روعي فيها تكثيف الاحترازات الوقائية ضد فايروس كورونا.



وأشار حيدر أن الرئاسة ضاعفت أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام والمرافقة التابعة له قبيل انطلاق المرحلة الثانية حيث يعقم المسجد الحرام 10 مرات يومياً، وأنه تم تخصيص مسارات خاصة للمصلين من نقاط التفويج التي اختاروها من تطبيق "اعتمرنا" تقودهم إلى المصليات المجهزة بالملصقات الإرشادية التي توضح أماكن الوقوف مع تطبق التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف بين كل مصل وآخر



وشدد حيدر إلى ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وارتداء الكمامة الطبية وتعقيم الأيد بشكل مستمر والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين وعدم جلس الأطعمة والمشروبات والالتزام بالأوقات دخولاً وخروجاً.