باشرت الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني مهمات عملها اليوم (الخميس)، حيث التقت بالمديرين بالملحقية الثقافية وموظفي كل إدارة مع الحرص على التباعد واستخدام تقنية الاجتماع عن بعد.

وتحدثت إليهم عن أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص، وأن الجميع مهمتهم تسهيل مهمات أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، خصوصا في ظل ما يعيشه العالم اليوم مع جائحة كورونا كوفيد-١٩، وما يواجه أبناء وبنات الوطن من تحديات في هذا الوقت العصيب.

وأكدت فطاني ثقتها بجميع منسوبي الملحقية، وقدراتهم وإمكاناتهم التي تصب في خدمة أبنائنا وبناتنا المبتعثين، وأكدت أهمية العمل كفريق واحد، وأن العمل الجماعي لإنجاز المهمات المحددة يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه، والمساهمة مع المبتعثين لتعزز الهوية الوطنية وتمثيل المملكة العربية السعودية، حيث إن الشباب هم مستقبل النهضة وسواعدها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشارت فطاني إلى أن من أولوياتنا خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، والتواصل معهم، وتيسير رحلتهم العلمية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المتحدة.