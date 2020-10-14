أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية عن تنظيم رالي حائل الدولي على مدار جولتين تسدلان الستار على موسم 2020 من بطولة كأس العالم لراليات الباها، وانضمام باها الشرقية إلى روزنامة موسم 2021 المُقبل ليظهر السباق للمرة الأولى في جدول جولات السلسلة العالمية.

وسيشكّل رالي باها حائل عودة المملكة إلى واجِهة الفعاليات الرياضيةِ العالمية في رياضة المحركات، بعد تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19»، التي أدت إلى إلغاء الكثير من الفعاليات أو إعادة جدولتها لتواريخ لاحقة.

ومن المقرر أن تنظم المملكة رالي باها حائل تحت صيغةٍ جديدةٍ؛ حيث يقام السباق على جولتين متتاليتين من راليات الباها حول مدينة حائل شمال وسط المملكة، وتُشكِلان الجولة الخامسة والسادسة من موسم 2020، وستُقام الجولة الخامسة في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبر والسادسة في الفترة ما بين 14 و16 ديسمبر.

وتكتَسِب هاتان الجولتان أهميةً خاصة نظرًا لأنهما ستُقامان في موعدٍ قريبٍ من انطلاق رالي داكار 2021 في نُسختِهِ الثانية على أرضِ المملكة، ليكون بذلك رالي باها حائل فُرصةً مثالية ًللسائقين من أجل اختِبار جهوزيتهم لخوض الرالي الأكثر تحدياً في العالم، والتحضير من أجل الانغماس في أجوائه.

وأكدَّ رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، أن المملكة ستستضيفُ «باها الشرقية»، والذي سيظهر للمرة الأولى في جدول جولات السلسلة العالمية في موسم 2021، وذلكَ ما بين 4 و6 مارس من العام المُقبل، بعد أن أُدخلت عليه التعديلات اللازِمة ليتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات.

وعلق على إقامة رالي باها حائل وباها الشرقية، قائلا: «تحظى المملكة بتضاريس وطبيعةٍ رائعةٍ ومثالية لخوض الراليات الصحراوية، ويُشرِّفنا انضمام المملكة إلى قائمة الجولات العالمية الرسمية من الاتحاد الدولي للسيارات، كخطوةٍ هامة للأمام تتسِّق مع الرؤية السديدة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الرياضة، ودعمهم اللا محدود لرياضة المحركات في المملكة، في سبيل إظهار وطننا الغالي بصورة مشرفة تُظهر قدرته على استضافة بطولات عالمية على أعلى المستويات».