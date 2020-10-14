اعتمدت اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفايروس كورونا في المملكه تطبيق «توكلنا» الإلكتروني من أجل إثبات خلو الشخص من الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، مؤكدة الاكتفاء بذلك وعدم الحاجة إلى إصدار مشاهد ورقية لإثبات الإصابة من عدمها.يشار إلى أن القرار يأتي عطفا على أمر الموافقة الصادر في الثالث والعشرين من شهر شوال الماضي القاضي باعتماد تطبيق توكلنا ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فايروس كورونا في السعودية.