أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 501إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 481 حالة تعافٍ إضافية، 21 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 340590 حالة، من بينها 8662 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 830 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 326820 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5108 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.