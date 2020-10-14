نجحت صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل الطبي في إجراء عملية جراحية نوعية لمعالجة بصر سيدة خمسينية، كانت تعاني من ثقب مزمن بمركز الإبصار بشبكية العين، أدى إلى فقدانها الرؤية بدرجة شديدة.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن الجراحة النوعية الحديثة التي أجريت في قسم العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وتكللت بالنجاح استحوذت على اهتمام مجلة طب العيون العالمية، إذ نشرت خبراً عنها في عددها الحالي، مبيناً أن العملية النوعية تم خلالها أخذ رقعة تحتوي على كامل طبقات الشبكية من عين المريضة وزراعتها بمركز الإبصار.

وبين الحميدان أن قسم العيون بالمجمع يمثل نقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف، من خلال توفير 4 غرف عمليات بكامل الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة لإجراء عمليات المياه البيضاء باستخدام تقنية «الزيبتو»، وكذلك جراحات انفصال الشبكية والجسم الزجاجي وزراعة شرائح الكورتيزون، مشيراً إلى أنه تم استحداث جراحات عيون الأطفال، التي تشمل المياه البيضاء والزرقاء للأطفال وعمليات الحول.