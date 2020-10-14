أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات اليوم (الأربعاء)، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 28 ألف متر مربع.

ووفقاً لبيان محافظة القريات أنه بناء على توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية فوراً ودون تهاون، قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 28926 متراً مربعاً تقريباً.

وأبانت المحافظة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية.