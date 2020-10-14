دشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وبحضور المساعد للخدمات العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تنظمها إدارة مكافحة العدوى والصحة العامة وقسم الباطنة.

وتستهدف الحملة العاملين في المجمع والمرضى المنومين والمراجعين، بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها.

وأوضح الدكتور القحطاني أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وأشار إلى تأكيدات الوازرة بمأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد بإذن الله وخصوصاً الذين لديهم أمراض مزمنة من الآثار المترتبة على الإصابة بالفايروس، والتي يصل بعضها إلى الوفاة لا قدر الله.

من جانبه ذكر مدير مكافحة العدوى والصحة العامة الدكتور عبدالعزيز الشهراني أن الحملة تستهدف تطعيم 2000 شخص، وأن المجمع يحرص سنوياً على تقديم اللقاح لفعاليته في الحد من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مقدماً شكره لإدارة المجمع على دعمها لهذه الحملة، وغيرها من الحملات التي تهدف إلى سلامة المرضى والعاملين في المجمع.