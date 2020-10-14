وقف وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على الطريق الرابط بين الرياض والطائف، والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات ميدانية عدة، يقف وزير النقل من خلالها على سير الأعمال وجاهزيتها، ومتابعة نسب الإنجاز للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، لضمان استمرار أعمال الوزارة وإنجاز كافة مشروعاتها، ضمن الخطة الزمنية المقررة لها للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

رافق المهندس صالح الجاسر خلال الجولة نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.