حصل المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الالكترونية (ISfTeH)، وتعد هذه العضوية الأولى من نوعها المسجلة من المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في الرفع من كفاءة الطب الاتصالي في المملكة عن طريق اتباع أفضل الممارسات ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي في هذا الصدد؛ إن حصول المركز الوطني للمعلومات الصحية على عضوية الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الإلكترونية يساهم في رفع كفاءة الطب الاتصالي في المملكة والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أوسع وأفضل في المملكة وبجودة عالية وتكلفة فعّالة، حيث أثبت الطب الاتصالي فعاليته الإيجابية في تقديم الدعم والمساندة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية.

وأضاف الدكتور العازمي أن القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة «الطب الاتصالي»، تستمد نظاميتها من إستراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس وصدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17/9/1430هـ، المتضمنة تأكيد أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 333 وتاريخ 19/10/1434هـ، التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

من جانبه قال المهندس هاشم أبوبكر المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية، إن الشبكة السعودية للطب الاتصالي يشرف على تشغيلها وصيانتها المركز لمواكبة الاستخدام المتسارع للتقنية الحديثة، في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وهي خدمة فعالة للتواصل بين الأطباء في ما بينهم باستخدام تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات التي تساعد في التواصل مع المرضى وتوفير الراحة لهم، حيث يتم ربط مرافق الرعاية الصحية المتخصصة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المناطق النائية بأنظمة الطب الاتصالي، والتي ستعزز تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة أعلى وتكلفة فعّالة بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو حجم المنشأة.

يُشار إلى أن الجمعية العالمية للطب الاتصالي والصحة الكترونية (ISfTeHk) تعد من أهم الجمعيات المتخصصة في الطب الاتصالي، وتوفر خدمات عديدة لاستخراج شهادات خدمات الطب الاتصالي، وبرامج تدريب متخصصة، بالإضافة إلى أن الجمعية معترف بها من منظمة الصحة العالمية حيث توفر خدماتها لأعضائها الموجودين في أكثر من 100 دولة.