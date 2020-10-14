ناقش مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» واطلع خلال اجتماعه أمس (الثلاثاء) بمقر الإمارة بجدة مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وعدد من مسؤولي الجامعة، على مضامين وأهداف مشاركة الجامعة في أعمال الملتقى التي تتمحور في تقديم الدراسات والبحوث الخاصة بالجوانب التقنية، بالإضافة إلى تسخير قدرات الجامعة التقنية بما يعزز مشاركتها.يشار إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز تعمل بالشراكة مع ملتقى مكة الثقافي على إقامة حلقات نقاش «عن بُعد» تركز على موضوعات التقنيات الحديثة وأهميتها، إلى جانب تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لمختلف شرائح المجتمع.