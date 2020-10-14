أطلقت وزارة الحج والعمرة أمس (الثلاثاء) خدمة التصاريح الخاصة بأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة المنورة عن طريق تطبيق (اعتمرنا) المخصص لتصاريح زيارة الحرمين الشريفين وأداء الصلوات ومناسك العمرة فيهما، مؤكدة أن الوسيلة الوحيدة للحصول على التراخيص هي التطبيق فقط.يشار إلى أن المرحلة الثانية من مراحل السماح بأداء الزيارة والعمرة في الحرمين ستنطلق ابتداء من الأحد القادم، ويتوقع ان يستقبل الحرمان نحو ٧٥٪ من طاقتهما التشغيلية للمعتمرين والمصلين، أي بما يوازي ٤٠ ألف مصل و١٥ ألف معتمر يوميا.وفي الإطار ذاته، أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.وأكد أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين، كما تعمل الخطة على تحقيق منظومة خدمات مميزة وذات جودة عالية تضمن للزائرين البيئة المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر، وتأمين ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء الجائحة العالمية من متطلبات واحتياجات.