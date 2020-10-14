شهد أمس (الثلاثاء) ارتفاعا طفيفا في حالات كورونا وانخفاضا في عدد المتعافين عن اليومين الماضيين. وكان يوم (الإثنين) سجل 348 حالة إصابة جديدة و509 حالات تعاف، فيما أعلنت الصحة أمس تسجيل 474 حالة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية 340.089 حالة، بينها (8.663) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(839) حالة حرجة، كما تم تسجيل (500) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (326.339) حالة.وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها (474) حالة، منها 40% إناث، و60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪، والبالغين 85%، وكبار السن 5%، فيما بلغ عدد الوفيات (5.087) حالة، وذلك بإضافة (19) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء 49.495 فحصا مخبريا جديدا.وجاءت مدينة جدة في أول قائمة مدن التعافي بـ47 حالة، خميس مشيط 45، مكة 44، حائل 28، الدمام 26، الظهران 23، جازان 20، نجران 15، عرعر 13، الهفوف 12 والقطيف 12 حالة.وتصدرت مكة المكرمة الحالات الجديدة بـ59 حالة، المدينة 58، ينبع 37، الهفوف 29، الرياض 29، حائل 25، الدمام 20، نجران 12، عرعر 11، جازان 11، المخواة 11 والمبرز 11 حالة.