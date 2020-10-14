فيما تواصل المدارس تعليمها الافتراضي عن بعد عبر منصة مدرستي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق قادة المدارس والمشرفين التربويين في إنجاح عمل المنصة والتيمز من خلال متابعة أداء المعلمين أثناء الحصص الدراسية.ومكنت المنصة في تحديثها الأخير قادة المدارس من زيارة المعلم داخل الفصل الافتراضي بدون دعوة كما كانت سابقاً، والتنقل بين الحصص والدروس ومتابعة التزام المعلمين وأدائهم في المنصة ومحاسبة المقصرين والمتغيبين وفق الإجراءات النظامية.كما أسندت إدارات التعليم بمناطق المملكة المدارس للمشرفين التربويين للزيارات الميدانية والوقوف على كافة العراقيل ومعالجتها، وكذلك الزيارات الإشراقية الإلكترونية للمعلمين (حسب التخصصات) ومتابعة أدائهم وانضباطهم.