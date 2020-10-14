شكت والدة طالبة في الصف الأول ابتدائي بمدينة الدمام من تصرف معلمة طردت ابنتها من المنصة المدرسية وسط مسامع زميلاتها دون سابق إنذار طبقا لتعبيرها. وقالت لـ«عكاظ» «ابنتي في المرحلة اولى ابتدائي وفي بداية الحصة طردتها المعلمة بصورة مفاجئة بلا سابق إنذار أو تواصل معي أو مع والدها، وأضافت، «أن المعلمة بررت تصرفها بأن ابنتي لم تكمل اشتراكها ثم أغلقت الحصة، وحين حاولت الدخول مجددا إلى الحصة فشلت ولم تكتف المعلمة بذلك» وقالت: «لن تدخلي الحصص حتى تكملي سداد الرسوم الدراسية»، وإزاء هذا التصرف دخلت ابنتي في نوبة بكاء. وتتساءل الأم عن تجاوز المعلمة في حق ابنتها وكسر خاطرها أمام زميلاتها، وكان من الأولى والأنسب أن تتواصل مع ولي أمرها أو معي وألا تعرض طفلة لموقف لم يكن لها ذنب فيه. في المقابل تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لاستجلاء الحقيقة إلا أنه آثر عدم الرد. يشار إلى أن العلاقة بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب تعاقدية ومن العقود المدنية التي يتم إبرامها بين الطرفين، وتخضع النزاعات الناشئة فيها لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص وزارة التعليم.