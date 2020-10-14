ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، الجهود السخية التي توليها القيادة في تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، بما يساهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف تخصصات سوق العمل، مؤكداً أهمية تقديم أوجه الدعم كافة، في سبيل إلحاق أبناء وبنات المنطقة ببرامج تدريب وتأهيل، تنعكس على إتاحة فرص توظيفهم، وترفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة تبوك تشهد حاليا استثمارات كبيرة؛ مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا ومشروع الديسة، كما تشهد حراكا اقتصاديا وتنمويا كبيرا وبالتالي ستخلق فرص عمل كبيرة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، مدير صندوق (هدف) تركي الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق.من جانب آخر؛ رعى الأمير فهد بن سلطان، توقيع اتفاقية تعاون بين «هدف»، وجامعة تبوك تهدف لدعم توظيف خريجيها والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، وبموجب الاتفاقية يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعماً مالياً وتدريبياً لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة «سبل» الإلكترونية لخِدْمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة «دروب» للتدريب الإلكتروني، وبرنامج «تمهير» للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات» لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و«صيفي».