استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع السابق المهندس عدنان بن عايش العلوني، والرئيس التنفيذي المُعيّن حديثاً الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي.وأعرب الأمير فيصل بن سلمان عن شكره للدكتور العلوني على ما قدمه من جهود وإسهامات طوال فترة عمله في الهيئة الملكية، كما هنأ المهندس القرشي بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية بينبع. ونوّه بما تتمتع به المحافظة من فرص استثمارية متنوعة تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار، حاثاً على بذل الجهد والدعم من أجل تحقيق أعلى سقف للطموح في مجال الاستثمار وتطوير الصناعات الوطنية والمساهمة في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المحافظة.