أطلق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه أمس منصة «كفاءات القصيم» لحصر الكفاءات القيادية بالمنطقة.وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن إمارة المنطقة ستسخر المنصة لخدمة أبنائها من الكفاءات القيادية الوطنية، وجمعهم تحت هذه المنصة للوقوف على مدى كفاءاتهم القيادية وسبل الاستفادة منها خدمةً للمنطقة، ولدعم وتنمية ورعاية عدد من القطاعات الخدمية، من خلال تقديمهم خدمة الاستشارة وغيرها من الخدمات في شتى المجالات، لتحقيق النمو والتغلب على التحديات التي تواجه بعضاً من المنشآت والجهات الحكومية والخاصة في عموم مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم وتقع المنصة في موقع إمارة المنطقة عبر الرابط https:/‏/‏www.alqassim.gov.sa/‏kafaat، وسيتم من خلالها حصر جميع البيانات والمعلومات والسير الذاتية للكفاءات بالمنطقة لتسهيل الوصول السريع إليهم والاستفادة منهم في دعم التنمية الشاملة بالمنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة عبر توفير أوسع دائرة من البيانات والمعلومات للقطاعين الحكومي والخاص وكشف ما تمتلكه المنطقة من شباب وشابات ذوي خبرات وكفاءات عالية.