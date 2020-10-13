شكا الفنان علي عبدالكريم من إهمال الوسط الفني تسليط الضوء على أعماله، مؤكدا أنه لم يعتزل أو يختف عن الساحة الفنية، وما زالت لديه القدرة على تقديم أفضل الأعمال الغنائية، خصوصا أن مشواره في الفن يمتد إلى 4 عقود.

وكشف عبدالكريم لـ«عكاظ»، عدم استلامه ريالا واحدا طوال 14 عاما منذ أن صدر ألبوم «يا أسود» مع إحدى الشركات حتى الآن، وبات تعاملها غير واضح، مبينا أنه صور أغنية «يالله يا والي» على حسابه الشخصي ولم تظهر على شاشات التلفزيون، ولم أجد أي اهتمام، على الرغم من وجودي في الساحة ومقدرتي على العطاء وتقديم المزيد الذي يطرب ويسعد الجمهور.

وصنع عبدالكريم تاريخا فنيا مشرفا استطاع من خلاله وضع أقدامه بين أهرام الفن السعودي ومنافستهم، مؤكدا أن الأعمال الغنائية تحتاج إلى آلاف الريالات ولا يستطيع الفنان تحمل عبئ تلك التكاليف، خصوصا في ظل انتشار السوشيال ميديا، مستدركا: «لو دفعتها وجهزتها يظل السؤال الذي لم أجد إجابته أين أنشرها، في برنامج «تيك توك» الذي لا يتسع المقطع فيه إلا لـ59 ثانية؟ ما أحتاجه هو تسليط الضوء على أعمالي، ولكن لم أجد أي تفسير لهذا التجاهل».

وألمح إلى أن غايته هي تسليط الضوء على أعماله، خصوصا التلفزيون، الذي لديه الكثير من الأعمال التي تستحق العرض، مبينا أن الفنان يحتاج لإيصال صوته للجمهور من خلال مشاركاته الفنية، فإذا غاب اتهم بالغياب مع العلم أنه موجود ولم يغب وقرار المشاركة ليس بيده.

وأكد ثقته في القائمين على الفن، وعلى رأسهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، لإيجاد المتنفس الذي نصبو إليه في القريب بعد عودته من الرحلة العلاجية وهو في كامل صحته وعافيته.