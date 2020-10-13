ضبطت إدارة مرور محافظة جدة ممثلة بشعبة السير، 17 دراجة هوائية مخالفة؛ بسبب سيرها وسط الطريق العام، على شكل مجموعة متراصة ما يعيق الحركة المرورية ويعرض قائدي تلك الدراجات وعابري الطريق للخطر.

وكانت دوريات المرور رصدت سير عدد من الدراجات الهوائية على طريق الملك، يقودها راكبوها بشكل متراص مخالف لأنظمة المرور التي تشترط سيرها بشكل فردي، ويُحظر على قائدي الدراجات الهوائية السير في مجموعات متراصة، بل فرادى وخلف بعضهم بعضا محاذين للجانب الأيمن من الطريق.

كما تشترط الأنظمة المرورية اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية أثناء قيادة الدراجات الهوائية والنارية ومنها ارتداء خوذة.