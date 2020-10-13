يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز الإثنين 02 / 11/ 2020 حفل إعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثالثة ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة».

وتضم الجائزة بنسختها الحالية مجالات إبداع: اللغة العربية «لغة القرآن»، الحكومي، الأمني، رواد الأعمال، المجتمعي، والأفراد، فيما نجحت الجائزة التي تصل لعامها الثالث في تجسيد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، وأسهمت في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي.

يذكر أن موقع الجائزة على الإنترنت jeddahawards.org سجل 768 مبادرة لإبداع الأفراد، و67 مبادرة للإبداع في اللغة العربية «لغة القرآن» و105 مبادرات لإبداع رواد الأعمال، و77 مبادرة للإبداع الحكومي، و13 مبادرة للإبداع الأمني، و53 مبادرة للإبداع، فيما واصلت اللجان المختصة بمتابعة محافظ جدة أعمالها على أن تكون الجائزة عادلة وذات قيمة معنوية ولها أثر مجتمعي والاهتمام فيها بالمضمون لتحقيق أهدافها، بما يخدم المجتمع بشكل عام.