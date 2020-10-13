أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، للمسافرين المصرّح لهم عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة حتى الآن.

وأكدت الخطوط السعودية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن هناك 20 وجهة دولية تعمل حالياً، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداء 15 سبتمبر للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الحالي موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط عمان ودبي.

وطالبت الخطوط السعودية من جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مشيرة الى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1).