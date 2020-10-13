تعتزم وزارة الحج والعمرة اليوم (الثلاثاء) إطلاق التصاريح الخاصة بأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عن طريق تطبيق (اعتمرنا) المخصص لتصاريح زيارة الحرمين وأداء الصلوات ومناسك العمرة فيها، مؤكدة أن الوسيلة الوحيدة للحصول على تلك التراخيص هي عن طريق التطبيق. يذكر أن المرحلة الثانية من مراحل السماح بأداء الزيارة والعمرة في الحرمين ستنطلق ابتداء من يوم الأحد القادم، حيث يتوقع أن يستقبل الحرمان نحو 75%؜ من طاقتهما التشغيلية للمعتمرين والمصلين، أي بما يوازي 40 ألف مصلٍ، و15 ألف معتمر يوميا.