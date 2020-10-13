أسهمت الطفلة غلاء الشمري ذات الـ11 عاماً في إنقاذ حياة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية وحالة إغماء، وذلك من خلال تواصلها مع غرفة العمليات في الهلال الأحمر السعودي، وإعطائهم كافة المعلومات بشكل دقيق وصحيح رغم صغر سنها، ما أثر إيجاباً في جودة الخدمة المقدمة لوالدها، وسرعة استجابة الفرقة الإسعافية بالوصول إلى الموقع.

من جهة أخرى، نقل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحياء تحيات وشكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد جلال العويسي، وقام بتكريم الطفلة غلاء الشمري.

وثمن «اليحياء» للطفلة موقفها البطولي واتخاذها الخطوات الصحيحة في التعامل مع الحادثة رغم صغر سنها وصعوبة موقفها كون المصاب والدها، إلا أنها قامت بالتصرف الصائب في التعامل مع الحادثة، كما هنأ والدها وأسرتها على ما تتمتع به الطفلة من شجاعة وثقة عالية وحسن تصرف، مؤكداً أهمية دور الأسرة في تنمية وتعزيز هذه المهارات لدى أبنائهم، وتعليمهم كيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف.