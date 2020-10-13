استقبلت جامعة طيبة طلابها لأداء الاختبارات الفصلية حضوريا، وسط إجراءات احترازية مشددة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وكانت الجامعة عملت منذ وقت مبكر على الاستعداد لاستقبال الطلبة بعد تجهيز المعامل والقاعات مع انطلاقة العام الدراسي، وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا covid-19. كما نظمت حملات توعوية شارك فيها طلاب من الكليات الصحية والأندية الطلابية لتنظيم حضور الطلاب وتوزيع الكمامات والمعقمات.

وأوضح رئيس الجامعة المكلف أ. د. سلطان العمري، أنه تم توجيه الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات حضورياً بمقر الجامعة؛ مشدداً على حرص الجامعة على حضور الطلاب من الكليات المعنية بالاختبار، وأدائهم اختباراتهم وسط أجواء علمية وصحية مع تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.