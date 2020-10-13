أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 474 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 500 حالة تعافٍ إضافية، 19 حالة وفاة جديدة

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 340089 حالة، من بينها 8663 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 839 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 326339 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5087 حالة وفاة..

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.