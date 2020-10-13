في جولة تفقدية واستطلاعية قام مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي بزيارة مجمع إرادة والصحة النفسية (قطاع الخدمات النفسية)، وكان في استقباله إدارة المجمع والمساعدين.

وقد اطلع الدكتور السيالي على الخدمات بالمجمع وجميع المرافق، واجتمع بالقياديين للاطلاع على التحديات وخطط التحسين والخطط المستقبلية للرفع من جودة الخدمات المقدمة، كما استمع إلى شرح مفصل حول المشاريع التحسينية داخل المستشفى لما فيه مصلحة المرضى والقوى العاملة من كوادر طبية وإدارية.

وقد وجه بعدد من القرارات، كما ركز على بعض الملاحظات، وأكمل زيارته على وعد بالمتابعة المستمرة لتقديم خدمات مميزة، موجهاً ببذل المزيد من الجهد في تقديم الرعاية الصحية.