طالب مجلس الشورى في جلسته العادية المنعقدة اليوم (الثلاثاء)، المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز استفادتها من الأصول الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. ودراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل، وإنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، ودراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات، وأثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس، والأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية، وخصوصاً في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة والكفاية والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

إضافة إلى دراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات، ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي للمؤسسة.

كما وافق مجلس الشورى على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها بالسيول ومياه الأمطار إلى نظام المرور. وتعديل المادة ( 15 ) من نظام الكليات العسكرية.