يطلق مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وشركاؤه الدوليون، منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وجمعية منتدى القيم الدينية، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين لهذا العام 2020 من مدينة الرياض افتراضياً اليوم (الثلاثاء) 13 أكتوبر الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الرياض. وسوف يستمر المنتدى خمسة أيام، بواقع جلسة رئيسية و3 حلقات نقاش، موزعة على مدار الأيام الخمسة.ورفع الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على إتاحة الفرصة لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وشركائه: منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وجمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة لتنظيم هذا المنتدى العالمي للقيم الدينية لمجموعة العشرين؛ إذ كان التخطيط أن يعقد هذا المنتدى حضوريًا بمشاركة رفيعة المستوى، ومتنوعة من أتباع الأديان والثقافات العالمية وصناع السياسات من المؤسسات الدولية، ولكن واجه العالم محنة جائحة كورونا المستجد، التي حوَّلتْ مَسَاره؛ ليعقد افتراضياً.