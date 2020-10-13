شددت وزارة الحج والعمرة على كافة الفنادق والوحدات السكنية المخصصة لإسكان المعتمرين والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة على ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية للوقاية من فايروس كورونا. وتضمنت الاشتراطات تخصيص سكن أو طابق لكل فوج من المعتمرين القادمين على نفس الرحلة، وتوفير غرف عزل بها كل اشتراطات العزل المنزلي، مع توفير خط ساخن للتواصل مع وزارة الصحة في كل سكن. وشددت الاشتراطات على منع البوفيهات المفتوحة عند تقديم الطعام وتطبيق بروتوكولات المطاعم.ومن الشروط أيضا تقليل الطاقة الاستيعابية للسكن المخصص للزوار والمعتمرين إلى النصف و ألا يزيد عدد الأفراد على 2 لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرّة. كما أكدت الاشتراطات الالتزام بتطبيق (اعتمرنا) عند تفويح الزوار للخروج للصلاة أو أداء العمرة وجدولة ذلك بناء على البيانات الواردة في التطبيق، على أن يمنع خروج المعتمرين والزوار من السكن المخصص قبل انتهاء مدة العزل المنزلي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض، وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل، وإلزام الشركات ومكاتب السياحة الالتزام بالعمل بتطبيق (اعتمرنا) وتطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية (الفنادق الشقق المفروشة).ومع استئناف العمرة، رفع مستشفى أجياد للطوارئ جاهزيته ومستوى خدماته وتطبيق الإجراءات الصحية والتنظيمية عالية الجودة وفق البروتوكولات المتخذة في مواجهة الجائحة. واستحدث المستشفى منطقتين للفرز أحدهما في منطقة الأمراض التنفسية التي تتسع لأربعة أسرة منفصلة، وأربعة مناطق للانتظار، والأخرى في منطقة فرز الأمراض غير التنفسية وتتسع إلى سرير و6 مناطق للانتظار وفي المنطقة ذاتها توجد كوادر صحية عاملة طوال 24 ساعة، إلى جانب غرفة مخصصة لسحب العينات للمرضى المتواجدين داخل منطقة الفرز التنفسية.وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور سلطان بغدادي، أنه تم رفع الجاهزية منذ وقت مبكر لمواجهة أي طارئ وإعداد خطط عمل متكاملة متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في مواجهة جائحة كورونا.