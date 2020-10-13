نفذت جامعة الملك عبدالعزيز الاختبارات حضوريا لأكثر من 19 ألف طالب وطالبة على مدار 4 أيام في الفترة من 19 إلى 25 من صفر الحالي، بعد إعداد آلية وجدولة لمواعيد الاختبارات طبقا لقواعد التباعد الاجتماعي في القاعات. وشهدت فترة الاختبارات تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بالمقرات والفصول لحماية الطلبة، ومن الإجراءات فحص قياس الحرارة، استخدام الكمامة، عدم تبادل الأدوات الشخصية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، كما جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتجنب الازدحام وتنظيم اصطفاف الطلاب بمسافات متباعدة عند الدخول ووضع مسافات بين المقاعد خلال الاختبارات.وحظيت الإجراءات والإرشادات بتفاعل وتعاون كبيرين من الطلبة في تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة، ما كان له الأثر البالغ في سلاسة العملية التنظيمية.في سياق آخر، سجل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني جولة على معهد اللغة الإنجليزية وعددٍ من المباني الدراسية، لتفقد سير الاختبارات والاطلاع على الإجراءات الاحترازية.