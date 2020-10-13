أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل 348 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 339615 حالة، من بينها 8708 حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها مطمئنة، و842 حالة حرجة، كما تم تسجيل 509 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 325839 حالة.وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها 348 حالة، منها 40% إناث، 60% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 11٪، والبالغين 85%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 5068 حالة بإضافة 25 حالة وفاة، كما تم إجراء 45703 فحوصات مخبرية.وتصدرت مدينة خميس مشيط حالات التعافي بـ89 حالة، الهفوف 86، نجران 59، الرياض 40، المبرز 36، بلجرشي 17، جدة 13، شرورة 12، أبها 10، رجال ألمع 9 حالات.وفي حالات الإصابة الجديدة جاءت المدينة المنورة في أول القائمة بـ53 حالة، مكة المكرمة 38، الهفوف 28، ينبع 27، الرياض 24، خميس مشيط 11، الظهران 9، المبرز 9، عرعر 8، وجدة 7 حالات.وفي شأن آخر، دعت وزارة الصحة إلى تأجيل العمرة وزيارة الحرم لبعض الفئات من المرضى، ونشرت في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية بياناً يوضح هذه الفئات وهم من يعانون من السكري غير المنضبط (جرى تنويمه خلال آخر 6 أشهر)، وارتفاع ضغط الدم (جرى تنويمه خلال آخر 6 أشهر)، وقصور عضلة القلب، ونقص المناعة، وأمراض الصدر المزمنة، (جرى تنويمهم خلال آخر سنة)، والسمنة المفرطة، وتليف الكبد، وأمراض الشرايين التاجية (جرى تنويمهم خلال آخر 6 أشهر)، إضافة للحوامل.