وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بسرعة تنفيذ مشروع تجاري استثماري تطويري لأرض غرفة تبوك يضم بوليفارداً وفندق خمس نجوم، مشدداً على أهمية دور الغرفة في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المنطقة مع أهمية مواكبة رؤية 2030 ودعم شباب وشابات الأعمال والمشاريع الريادية، مؤكداً أن الدعم السخي والتسهيلات التي قدمتها القيادة الرشيدة لقطاع الأعمال ساهمت في نمو القطاع الاقتصادي بالمملكة.جاء ذلك خلال تدشينه أمس (الاثنين) الهوية الجديدة لغرفة تبوك والتي تأتي انسجاماً مع التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة ورؤية 2030، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد بن عطية الحارثي.واطلع خلال اللقاء على التقرير السنوي لغرفة تبوك 2019 والذي اشتمل على أنشطتها خلال الفترة الماضية، كما تضمن شرحاً عن فكرة تطوير أرض غرفة تبوك لتنفيذ مشروع تجاري استثماري يضم بوليفارداً متكاملاً يشتمل على إنشاء فندق خمس نجوم يخدم المنطقة ورجال الأعمال.