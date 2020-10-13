وقع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مذكرة تفاهم لتدشين أعمال برنامج التوطين بمنطقة الرياض، خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم أمس (الاثنين) وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.وبحث خلال اللقاء برنامج التوطين بمنطقة الرياض وتنظيمات العمل الجديدة بالوزارة وإحصاءات عن أرقام الوظائف والبطالة ومستوياتها وأنشطة التوطين والتعاون مع القطاع الخاص، وناقش نتائج برنامج إمارة الرياض في التوطين والتنسيق الوظيفي وسبل تعزيزه عبر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وتهدف المذكرة إلى إطلاق برنامج للتوطين ودعم تمكين المواطنين من الوظائف المقصورة عليهم، ورفع مستوى ومهارات العاملين وتمكينهم في سوق العمل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق لضمان نجاح أهداف نمو وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاعات والأنشطة التجارية المختلفة بالمناطق، إضافة إلى تعزيز المشاركة والتعاون بين إمارة منطقة الرياض ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.