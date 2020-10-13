كشف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تدريب منسوبي إمارة المنطقة في مركز الوثائق والمحفوظات بطرق إبداعية وأساليب حديثة، مشدداً على أهمية المذكرات الثقافية والفكرية، لتعزيز عملية الترتيب والتنظيم للوثائق والسجلات والترميز، واستفادة إمارة المنطقة من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في ذلك، مشيراً إلى تطلع الإمارة من خلال هذا التعاون إلى مواصلة تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير، بما يواكب تقدّم ونهضة الوطن على الأصعدة كافة.جاء ذلك خلال رعايته في مكتبه أمس (الاثنين) توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقعها وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل التميمي.وتهدف المذكرة إلى تأسيس تعاون مشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والتدريب في عملية تنظيم وترتيب الوثائق والمحفوظات والسجلات لتحقيق أفضل المستويات العملية والعلمية في المحافظة على هذه الوثائق.