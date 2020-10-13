تنطلق اليوم (الثلاثاء) رحلة البحث عن الموهوبين واكتشافهم في مختلف المناطق عبر مؤسسة «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتنفذ الرحلة من خلال المركز الوطني للقياس، إذ ينطلق اليوم بالرياض البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، في عامه الحادي عشر، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وحضور الأمين العام لـ«موهبة» الدكتور سعود المتحمي، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي.وسيتم خلال الملتقى تكريم إدارات التعليم المتميزة في ترشيح الطلاب للبرنامج في دورته الماضية.وحرصت «موهبة» ووزارة التعليم ومركز قياس هذا العام، في ظل استمرار جائحة كورونا، على تحقيق شموليته لأكبر عدد من الطلاب والطالبات.